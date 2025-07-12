У Києві маршрутка врізалася у вантажівку – постраждали 9 осіб

Серед постраждалих в ДТП є дитина.

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У Дніпровському районі Києва на проспекті Леоніда Каденюка сталася ДТП за участю маршрутного таксі та вантажівки, повідомила пресслужба поліції Києва.

За попередніми даними, водій маршрутки не дотримувався безпечної дистанції та зіткнувся з припаркованою у крайній правій смузі вантажівкою. Унаслідок аварії травми отримали щонайменше дев’ять пасажирів маршрутки, зокрема одна неповнолітня дівчина. Усіх постраждалих госпіталізовано.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та медики. Триває з’ясування обставин аварії.

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