Франція розслідує X за підозрою у маніпуляції алгоритмами задля іноземного впливу

Соціальна мережа X потрапила в поле зору кіберпрокуратури Парижа.

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Прокуратура Парижа розпочала розслідування проти соціальної мережі X та її керівників через можливе маніпулювання алгоритмами платформи з метою іноземного втручання, повідомило Le Figaro з посиланням на прокуратуру.

Відділ боротьби з кіберзлочинністю почав розслідування 9 липня після двох повідомлень, отриманих на початку року, які вказували на потенційне використання алгоритмів X для зовнішнього впливу. Справа стосується порушень, зокрема незаконного доступу до систем автоматизованої обробки даних організованою групою та їх маніпулювання.

Розслідування, яке проводить Національна жандармерія, спрямоване проти X як юридичної особи та її керівників. Паралельно з грудня 2023 року на рівні ЄС тривають перевірки платформи відповідно до Акту про цифрові послуги (DSA).

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