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Комітет Сенату з питань збройних сил схвалив допомогу Україні у $500 млн в рамках оборонного законопроекту

19:20, 11 липня 2025
США продовжують підтримку України щонайменше до 2028 року.
Комітет Сенату з питань збройних сил схвалив допомогу Україні у $500 млн в рамках оборонного законопроекту
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Комітет Сенату США з питань збройних сил 9 липня 2025 року схвалив законопроєкт про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік, який передбачає $500 млн на підтримку безпеки України, повідомляє Reuters. Документ, підтриманий 26 голосами проти 1, продовжує Ініціативу з надання безпекової допомоги Україні до 2028 року, збільшивши фінансування з $300 млн у 2025 році до $500 млн.

NDAA, який визначає бюджет і повноваження збройних сил США, також забороняє виведення літаків A-10, відхиливши пропозицію з бюджетного запиту президента Дональда Трампа, і вимагає збереження щонайменше 103 таких літаків у 2026 році. Загальний бюджет NDAA становить $925 млрд, із них $878,7 млрд для Міноборони США та $35,2 млрд для Міністерства енергетики, а також до $6 млрд на перерозподіл для пріоритетних потреб.

Крім підтримки України в боротьбі з російською агресією, що триває з 2022 року, законопроєкт адресує глобальні виклики, зокрема загрози від Китаю, Ірану та Північної Кореї, і наголошує на розвитку технологій, таких як штучний інтелект, безпілотники та гіперзвукова зброя. У Палаті представників NDAA зберігає підтримку України на рівні $300 млн. Законопроект ще має пройти подальший законодавчий процес.

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США законопроект Україна оборона

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