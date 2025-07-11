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Комитет Сената по вооруженным силам одобрил помощь Украине в $500 млн в рамках оборонного законопроекта

19:20, 11 июля 2025
США продолжают поддержку Украины как минимум до 2028 года.
Комитет Сената по вооруженным силам одобрил помощь Украине в $500 млн в рамках оборонного законопроекта
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Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил 9 июля 2025 года одобрил законопроект о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год, который предусматривает $500 млн на поддержку безопасности Украины, сообщает Reuters. Документ, поддержанный 26 голосами против 1, продлевает Инициативу по предоставлению помощи в сфере безопасности Украине до 2028 года, увеличив финансирование с $300 млн в 2025 году до $500 млн.

NDAA, который определяет бюджет и полномочия вооруженных сил США, также запрещает вывод самолетов A-10, отклонив предложение из бюджетного запроса президента Дональда Трампа, и требует сохранения не менее 103 таких самолетов в 2026 году. Общий бюджет NDAA составляет $925 млрд, из них $878,7 млрд для Минобороны США и $35,2 млрд для Министерства энергетики, а также до $6 млрд на перераспределение для приоритетных нужд.

Кроме поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, которая продолжается с 2022 года, законопроект адресует глобальные вызовы, в частности угрозы от Китая, Ирана и Северной Кореи, и отмечает развитие технологий, таких как искусственный интеллект, беспилотники и гиперзвуковое оружие. В Палате представителей NDAA сохраняет поддержку Украины на уровне $300 млн. Законопроект еще должен пройти дальнейший законодательный процесс.

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США законопроект Украина оборона

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