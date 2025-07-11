ГБР сообщило о подозрении Виталию Шабунину за систематическое уклонение от военной службы

Также ГБР отметило, что Виталий Шабунин «без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины».

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Работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении общественному активисту Виталию Шабунину.

Как сообщает ГБР, он, по данным следствия, «систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд ВСУ».

«Подчеркиваем, что данное процессуальное действие никоим образом не связано с его профессиональной деятельностью», — отметили в ГБР.

«Мобилизовавшись в 2022 году, фигурант в течение длительного времени не являлся к месту службы и под видом «командировок» находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны.

Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Кроме того, следствием установлено, что фигурант незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии — без надлежащего оформления и при отсутствии правовых оснований. Автомобиль использовался в личных целях, в том числе для передвижения по Киеву», — отмечает ГБР.

Виталию Шабунину сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

ГБР добавляет, что «закон должен быть один для всех, независимо от должности, публичного статуса или общественной деятельности. Патриотические лозунги не могут быть прикрытием для злоупотреблений, а настоящее служение государству проявляется не в громких заявлениях, а в соблюдении закона».

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Фото: Дарья Каленюк

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