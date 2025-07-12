В Киеве на месяц частично ограничат движение по улице Бойчука

С 12 июля по 10 августа частично ограничат движение на улице Бойчука из-за ремонта.

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КК «Киевавтодор» сообщила, что с 12 июля по 10 августа 2025 года на улице Михаила Бойчука в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с текущим ремонтом, который будет проводить КП ДЭУ Печерского района.

Работы будут проходить на нечетной стороне проезжей части, на участке от Военного проезда до улицы Профессора Подвысоцкого. В коммунальной корпорации извинились за временные неудобства, вызванные ремонтом.

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