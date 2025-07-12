У Києві на місяць частково обмежать рух вулицею Бойчука

Із 12 липня до 10 серпня частково обмежать рух на вулиці Бойчука через ремонт.

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КК «Київавтодор» повідомила, що з 12 липня до 10 серпня 2025 року на вулиці Михайла Бойчука в Києві частково обмежать рух транспорту у зв’язку з поточним ремонтом, який проводитиме КП ШЕУ Печерського району.

Роботи відбуватимуться на непарній стороні проїжджої частини, на ділянці від Військового проїзду до вулиці Професора Підвисоцького. У комунальній корпорації вибачилися за тимчасові незручності, спричинені ремонтом.

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