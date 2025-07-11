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Апеляційна палата ВАКС залишила в силі 8 років ув’язнення для ексзаступника голови Тернопільської ОВА Гайдука

18:48, 11 липня 2025
Колишнього посадовця залишили за ґратами за вимагання 1,8 млн грн від підприємця.
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі 8 років ув’язнення для ексзаступника голови Тернопільської ОВА Гайдука
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила скарги захисту та залишила в силі вирок ВАКС від 6 березня 2025 року, яким колишнього заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука засуджено до 8 років і 2 місяців позбавлення волі, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Гайдука визнано винним за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Окрім ув’язнення, його позбавлено права обіймати посади в органах влади, місцевого самоврядування та на підприємствах державної чи комунальної власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, на 3 роки, а також конфісковано автомобіль Toyota Avensis. Ексчиновника взяли під варту в залі суду.

Ухвала апеляційного суду набула чинності та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом трьох місяців.

У червні 2023 року Гайдука разом із іншим заступником викрили у вимаганні 1,8 млн грн від підприємця за погашення боргу Тернопільської ОВА за виконані у 2022 році роботи та сприяння в укладенні нових договорів. Справу щодо іншого заступника виділено в окреме провадження, розгляд якого зупинено через його мобілізацію.

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Тернопіль апеляція ВАКС Апеляційна палата ВАКС

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