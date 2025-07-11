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Апелляционная палата ВАКС оставила в силе 8 лет заключения для экс-заместителя председателя Тернопольской ОВА Гайдука

18:48, 11 июля 2025
Бывшего чиновника оставили за решеткой за вымогательство 1,8 млн грн от предпринимателя.
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе 8 лет заключения для экс-заместителя председателя Тернопольской ОВА Гайдука
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобы защиты и оставила в силе приговор ВАКС от 6 марта 2025 года, которым бывший заместитель председателя Тернопольской областной военной администрации Игорь Гайдук приговорен к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Гайдук признан виновным по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Кроме заключения, он лишен права занимать должности в органах власти, местного самоуправления и на предприятиях государственной или коммунальной собственности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, на 3 года, а также конфискован автомобиль Toyota Avensis. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.

Постановление апелляционного суда вступило в силу и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение трех месяцев.

В июне 2023 года Гайдука вместе с другим заместителем уличили в вымогательстве 1,8 млн грн от предпринимателя за погашение долга Тернопольской ОГА за выполненные в 2022 году работы и содействие в заключении новых договоров. Дело в отношении другого заместителя выделено в отдельное производство, рассмотрение которого приостановлено из-за его мобилизации.

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Тернополь апелляция ВАКС Апелляционная палата ВАКС

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