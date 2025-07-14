ГСА продолжает закупать в суды «хлам», офисная техника и судейские мантии низкого качества – судья

Проблема качества обеспечения судов не решается годами.

Источник фото - Соломенский райсуд Киева

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В Соломенском районном суде Киева сообщили, что Государственная судебная администрация продолжает закупать в суды некачественную офисную технику и судейские мантии низкого качества.

Как следствие, офисная техника от китайских производителей, например принтеры, быстро выходят из строя. При этом их ремонт может занять недели.

«Сегодня у нас в суде был мастер, занимающийся ремонтом офисной техники. Он рассказал, что принтеры одного из китайских производителей, которыми обеспечен наш суд, это самое ужасное из всего того, что можно было приобрести. Эти принтеры вообще не приспособлены для работы в судах. В итоге мастер не смог отремонтировать принтер, при этом он сказал, что этот принтер лучше «списать и перекреститься». Офисная техника у нас в суде выходит из строя где-то раз в две недели. Крайне сложно работать в таких условиях», - рассказала 7 июля судья Соломенского райсуда столицы Ирина Тесленко во время заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти.

Также судья добавила, что проблемы с ремонтом офисной техники обычно решаются структурами ГСА очень медленно.

«Мы три недели ждали мастера, чтобы он смог осмотреть принтер. Также мы три недели ждали, когда нам заправят картриджи», – добавила Ирина Тесленко.

В ответ директор Департамента финансово-экономической деятельности ГСА Виолетта Мышкина посоветовала обращаться к заместителю председателя ГСА по цифровому развитию Леониду Сапельникову.

Также Ирина Тесленко сообщила, что судейские мантии, которыми обеспечиваются судьи, тоже низкого качества.

"В этих мантиях стыдно появляться в судебных заседаниях", - отметила судья.

Напомним, что в январе 2025 года судья Соломенского райсуда столицы Екатерина Застрожникова сообщила, что практически все организационные и материально-технические проблемы, с которыми судья местного общего суда сталкивается в повседневной профессиональной деятельности, «является проблемой самого судьи».

Кроме того, в начале 2025 года только что назначенные судьи районных судов Днепра сообщили в Высший совет правосудия, что ремонты в служебных кабинетах они производили за свой счет, а также за собственные деньги заправляли картриджи для принтеров и покупали офисную технику.

Автор: Вячеслав Хрипун

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