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«Якщо у судді немає помічника або секретаря судового засідання – то це чомусь виключно його проблема, а не держави» — суддя Солом’янського райсуду Києва

15:46, 28 січня 2025
Суддя столичного районного суду розповіла, як організаційні та кадрові проблеми відволікають суддів від здійснення правосуддя.
«Якщо у судді немає помічника або секретаря судового засідання – то це чомусь виключно його проблема, а не держави» — суддя Солом’янського райсуду Києва
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Суддя Солом’янського районного суду міста Києва Катерина Застрожнікова 28 січня 2025 року записала відео звернення у Facebook стосовно проблем, які наразі виникають у суддів районних судів столиці.

Зокрема, суддя повідомила, що практично всі проблеми, з якими суддя місцевого загального суду стикається у повсякденній професійній діяльності, фактично «є проблемою самого судді».

«Суддя особисто має думати, де знайти помічника, де знайти секретаря судового засідання та як їх втримати на посадах за ті гроші, які вони наразі отримують. Деякі судді Солом’янського суду взагалі працюють без секретарів судового засідання. Залишитися без секретаря судового засідання, без помічника – це справжній стрес для судді. Офіційно саме держава повинна забезпечити ефективну діяльність суду, але в реальності, забезпечення власного «офісу» – це проблема судді», – розповіла Катерина Застрожнікова.

Як зазначила Катерина Застрожнікова, суддя столичного районного суду в цілому повинен самостійно вирішувати низку організаційних та кадрових питань.

«Немає помічника або секретаря судового засідання? Це проблема виключно судді. Щоб провести судове засідання, можна іноді попросити секретаря у іншого судді. Але ж це не вирішення проблеми. Судді самі розміщують оголошення, шукають помічників та секретарів судового засідання. Наразі в магазинах АТБ заробітна плата більше, ніж у секретаря судового засідання з 20-річним стажем роботи в суді. Про це відомо, але чомусь держава не хоче звертати на це увагу», – повідомила суддя.

За словами Катерини Застрожнікової, звичайні громадяни, які стикаються з роботою районних судів, не завжди розуміють, чому вони, наприклад, не можуть вчасно отримати судове рішення або поштове повідомлення.

«Люди чекають, що рішення суду буде вчасно написане та видане їм на руки. Громадяни сподіваються швидко ознайомитися з матеріалами судової справи, отримати інформацію про призначення дати судового засідання тощо. Важко пояснити, що буває так, що всі ці процеси має забезпечити один суддя. Люди резонно зазначають, що вони сплачують чималий судовій збір, а відтак не зовсім зрозуміло, куди діваються сплачені гроші», – повідомила суддя.

На думку Катерини Застрожнікової, вказані проблеми найбільш характерні саме для місцевих загальних судів.

«Апеляційні суди ще тримаються, у касаційної інстанції все добре, у Вищого антикорупційного суду помічник судді взагалі отримує вже більше, ніж суддя місцевого суду першої інстанції, особливо наприкінці року», – розповіла суддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд суддя Солом'янський районний суд Києва

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«Якщо у судді немає помічника або секретаря судового засідання – то це чомусь виключно його проблема, а не держави» — суддя Солом’янського райсуду Києва

Суддя столичного районного суду розповіла, як організаційні та кадрові проблеми відволікають суддів від здійснення правосуддя.

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