«Если у судьи нет помощника или секретаря судебного заседания – это почему-то исключительно его проблема, а не государства» — судья Соломенского райсуда Киева

Судья столичного районного суда рассказала, как организационные и кадровые проблемы отвлекают судей от осуществления правосудия.

Судья Соломенского районного суда города Киева Екатерина Застрожникова 28 января 2025 года записала видео обращение в Facebook относительно проблем, которые сейчас возникают у судей районных судов столицы.

В частности, судья сообщила, что практически все проблемы, с которыми судья местного общего суда сталкивается в повседневной профессиональной деятельности, фактически являются «проблемой самого судьи».

«Судья лично должен думать, где найти помощника, где найти секретаря судебного заседания и как их удержать на должностях за те деньги, которые они получают. Некоторые судьи Соломенского суда вообще работают без секретарей судебного заседания. Остаться без секретаря судебного заседания, без помощника – это настоящий стресс для судьи. Официально именно государство должно обеспечить эффективную деятельность суда, но в реальности обеспечение собственного «офиса» – это проблема судьи», – рассказала Екатерина Застрожникова.

Как отметила Екатерина Застрожникова, судья столичного районного суда в целом должен самостоятельно решать ряд организационных и кадровых вопросов.

«Нет помощника или секретаря судебного заседания? Это проблема исключительно судьи. Чтобы провести судебное заседание, можно иногда попросить секретаря у другого судьи. Но это ведь не решение проблемы. Судьи сами размещают объявления, ищут помощников и секретарей судебного заседания. В настоящее время в магазинах АТБ заработная плата больше, чем у секретаря судебного заседания с 20-летним стажем работы в суде. Об этом известно, но почему-то государство не хочет обращать на это внимание», – сообщила судья.

По словам Екатерины Застрожниковой, обычные граждане, сталкивающиеся с работой районных судов, не всегда понимают, почему они, например, не могут вовремя получить судебное решение или почтовое уведомление.

«Люди ожидают, что решение суда будет своевременно написано и выдано им на руки. Граждане надеются быстро ознакомиться с материалами судебного дела, получить информацию о назначении даты судебного заседания. Трудно объяснить, что бывает так, что все эти процессы должен обеспечить один судья. Люди резонно отмечают, что они платят немалый судебный сбор, а значит, не совсем понятно, куда деваются уплаченные деньги», – сообщила судья.

По мнению Екатерины Застрожниковой, указанные проблемы наиболее характерны именно для местных общих судов.

«Апелляционные суды еще держатся, в кассационной инстанции все хорошо, у Высшего антикоррупционного суда помощник судьи вообще получает уже больше, чем судья местного суда первой инстанции, особенно в конце года», – рассказала судья.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий