В Киеве на более чем на три месяца ограничат движение по улице в Оболонском районе

До 10 мая движение по улице Полярной будет ограничено.

С 31 января и до 10 мая движение по улице Полярной в направлении от улицы Лебединской к улице Семьи Кульженко будет ограничено. Как указывают в КГГА, в этот период дорожники будут капитально ремонтировать путепровод через железнодорожный путь.

Работы будут выполняться поэтапно – с сохранением движения транспорта в обоих направлениях.

На время проведения работ движение транспорта по обоим направлениям будет осуществляться противоположной частью путепровода.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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