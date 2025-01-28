В Киеве думают, как убрать с улиц брошенные автомобили, которые стоят годами

В столице планируют убрать брошенные автомобили.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о начале уборки улиц столицы от поврежденных автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов, ведь они, в частности, сужают проезд для спасательной техники.

27 января начальник КГВА сообщил, что значительную часть таких автомобилей уже вывезли. Но встал другой вопрос — брошенные автомобили, которые годами остаются на улицах в некоторых районах, создавая препятствия и опасность для городской среды.

«К сожалению, за почти три года полномасштабной войны в столице так и не был создан четко определенный механизм для решения этой проблемы», - отметил Ткаченко.

Следовательно, была поставлена ​​задача разработать алгоритмы перемещения автомобилей на специализированные площадки «Киевтранспарксервиса» и дальнейшего их хранение.

«Ожидаю готовых решений, которые я вынесу на рассмотрение ближайшего заседания Совета обороны Киева. Важно, чтобы механизм работал слаженно, в рамках закона и процесс не затягивался на многие годы», - указал начальник КГВА.

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