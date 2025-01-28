У Києві думають, як прибрати з вулиць покинуті автомобілі, які стоять роками

У столиці планують прибрати покинуті автомобілі.

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Як писала «Судово-юридична газета», начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про початок прибирання вулиць столиці від пошкоджених автівок, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів, адже вони, зокрема, звужують проїзд для рятувальної техніки.

27 січня, начальник КМВА повідомив, що значну частину таких автівок уже вивезли. Але постало інше питання — покинуті автомобілі, які роками залишаються на вулицях у деяких районах, створюючи перешкоди й небезпеку для міського середовища.

«На жаль, за майже три роки повномасштабної війни в столиці так і не було створено чітко визначеного механізму для вирішення цієї проблеми», - зазначив Ткаченко.

Відтак, було поставлене завдання розробити алгоритми переміщення автомобілів на спеціалізовані майданчики «Київтранспарксервісу» і подальшого їхнього зберігання.

«Очікую готових рішень, які я винесу на розгляд найближчого засідання Ради оборони Києва. Важливо, аби механізм працював злагоджено, в рамках закону й процес не затягувався на багато років», - вказав начальник КМВА.

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