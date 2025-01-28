Україна знову дозволить російським полоненим телефонувати рідним, але з обмеженнями

На це повинен дати дозвіл Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Україна відновлює дзвінки для російських полонених, але тільки з дозволу Координаційного штабу. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Це рішення відповідає вимогам Женевської конвенції та забезпечує обмеження для підозрюваних у злочинах.

За словами Мельничука, полонені зможуть використовувати засоби IP-телефонії, але лише за технічної можливості та дозволу Координаційного штабу.

Полонені, яких підозрюють у злочинах, зможуть телефонувати лише з дозволу слідчого, прокурора або суду.

У вересні 2024 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські полонені в Україні можуть писати листи, але дзвонити рідним – ні.

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