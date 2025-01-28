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Оренда житла – хто з переселенців має право на субсидії

22:18, 28 січня 2025
Субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб можна буде отримати лише за умови укладення офіційного договору оренди.
Оренда житла – хто з переселенців має право на субсидії
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З 29 січня в Україні стартував проєкт з виплати часткової компенсації вимушеним переселенцям за оренду житла.

Як писала «Судово-юридична газета», субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб можна буде отримати лише за умови укладення офіційного договору оренди. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«Для нас неважливо, буде це ФОП або компанія, яка надає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, яка має житло і готова надати його в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, його форму затверджено», - сказала Жолнович.

Вона наголосила, що договір необхідний для того, щоб захистити і орендаря, і власника, а також щоб державний ресурс використовували офіційно.

Хто зможе скористатися субсидією

Внутрішньо переміщені особи, які:

  • виїхали з тимчасово окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання
  • хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього
  • орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів

Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

  • орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами
  • орендар не отримує від держави  допомогу на проживання ВПО
  • орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток»

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

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ВПО субсидія оренда

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