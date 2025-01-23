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ВПО з 29 січня можуть отримати субсидію на оренду житла — як оформити допомогу та які документи потрібні

13:50, 23 січня 2025
Субсидія призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.
ВПО з 29 січня можуть отримати субсидію на оренду житла — як оформити допомогу та які документи потрібні
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні з 29 січня стартує програма субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Вона призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

У Міністерстві соціальної політики розповіли, хто може розраховувати на допомогу від держави та як подати заяву.

Хто зможе скористатися субсидією?

Внутрішньо переміщені особи, які:

  • виїхали з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання
  • хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього
  • орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів

Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

  • орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами
  • орендар не отримує від держави  допомогу на проживання ВПО
  • орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток»

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Як можна буде оформити субсидію на оренду?

  • офлайн – у найближчому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг
  • онлайн – через портал електронних послуг ПФУ  або мобільний додаток (з використанням  електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО)

Які документи будуть необхідні?

  • договір найму (за встановленою формою);
  • заява (за встановленою формою);
  • за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.

Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі докуметів через веб-портал електронних послуг  або мобільний додаток ПФУ (використавши електронний підпис).

Крім того, підписати заяву та договору найму від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності.

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ВПО субсидія грошова допомога оренда

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