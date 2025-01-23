ВПО з 29 січня можуть отримати субсидію на оренду житла — як оформити допомогу та які документи потрібні

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні з 29 січня стартує програма субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.
Вона призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.
У Міністерстві соціальної політики розповіли, хто може розраховувати на допомогу від держави та як подати заяву.
Хто зможе скористатися субсидією?
Внутрішньо переміщені особи, які:
Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:
При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.
Як можна буде оформити субсидію на оренду?
Які документи будуть необхідні?
Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі докуметів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ (використавши електронний підпис).
Крім того, підписати заяву та договору найму від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності.
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