ВПО з 29 січня можуть отримати субсидію на оренду житла — як оформити допомогу та які документи потрібні

Субсидія призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні з 29 січня стартує програма субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Вона призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

У Міністерстві соціальної політики розповіли, хто може розраховувати на допомогу від держави та як подати заяву.

Хто зможе скористатися субсидією?

Внутрішньо переміщені особи, які:

виїхали з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього

орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів

Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО

орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток»

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Як можна буде оформити субсидію на оренду?

офлайн – у найближчому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг

онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО)

Які документи будуть необхідні?

договір найму (за встановленою формою);

заява (за встановленою формою);

за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.

Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі докуметів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ (використавши електронний підпис).

Крім того, підписати заяву та договору найму від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності.

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