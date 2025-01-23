ВПЛ с 29 января могут получить субсидию на аренду жилья — как оформить помощь и какие документы нужны

Субсидия будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине с 29 января стартует программа субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

Она будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.

В Министерстве социальной политики рассказали, кто может рассчитывать на помощь государства и как подать заявление.

Кто сможет воспользоваться субсидией?

Внутренне перемещенные лица, которые:

выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого

арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:

арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями

арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ

арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе «Прихисток»

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Как можно будет оформить субсидию на аренду?

офлайн – в ближайшем сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг

онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи, оно должно быть и у владельца жилья, и у ВПЛ)

Какие документы будут необходимы?

договор найма (по установленной форме);

заявление (по установленной форме);

при необходимости копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей или другие документы, подтверждающие какие-то особые обстоятельства.

Документы представляются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом. Но если владелец жилья проживает в другом регионе или за рубежом, можно воспользоваться электронной формой подачи документов через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ (используя электронную подпись).

Кроме того, подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может его законный представитель на основании доверенности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.