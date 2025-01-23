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ВПЛ с 29 января могут получить субсидию на аренду жилья — как оформить помощь и какие документы нужны

13:50, 23 января 2025
Субсидия будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.
ВПЛ с 29 января могут получить субсидию на аренду жилья — как оформить помощь и какие документы нужны
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине с 29 января стартует программа субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

Она будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.

В Министерстве социальной политики рассказали, кто может рассчитывать на помощь государства и как подать заявление.

Кто сможет воспользоваться субсидией?

Внутренне перемещенные лица, которые:

  • выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания
  • хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого
  • арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:

  • арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями
  • арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ
  • арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе «Прихисток»

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Как можно будет оформить субсидию на аренду?

  • офлайн – в ближайшем сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг
  • онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи, оно должно быть и у владельца жилья, и у ВПЛ)

Какие документы будут необходимы?

  • договор найма (по установленной форме);
  • заявление (по установленной форме);
  • при необходимости копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей или другие документы, подтверждающие какие-то особые обстоятельства.

Документы представляются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом. Но если владелец жилья проживает в другом регионе или за рубежом, можно воспользоваться электронной формой подачи документов через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ (используя электронную подпись).

Кроме того, подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может его законный представитель на основании доверенности.

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ВПЛ субсидия денежная помощь аренда

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