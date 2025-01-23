ВПЛ с 29 января могут получить субсидию на аренду жилья — как оформить помощь и какие документы нужны

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине с 29 января стартует программа субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.
Она будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.
В Министерстве социальной политики рассказали, кто может рассчитывать на помощь государства и как подать заявление.
Кто сможет воспользоваться субсидией?
Внутренне перемещенные лица, которые:
Субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:
При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.
Как можно будет оформить субсидию на аренду?
Какие документы будут необходимы?
Документы представляются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом. Но если владелец жилья проживает в другом регионе или за рубежом, можно воспользоваться электронной формой подачи документов через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ (используя электронную подпись).
Кроме того, подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может его законный представитель на основании доверенности.
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