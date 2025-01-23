Практика судов
  1. В Украине

Завышение цен при закупке дронов — разоблачили двух чиновников Полтавского городского совета

15:55, 23 января 2025
Следствие выявило искусственное завышение цены товара на 5 млн. грн.
Завышение цен при закупке дронов — разоблачили двух чиновников Полтавского городского совета
Фото: esbu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Двух должностных лиц Полтавского городского совета разоблачили на растрате бюджетных средств. Об этом сообщил официальный сайт Бюро экономической безопасности.

Установлено, что в конце декабря 2023 директор Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы совместно со своим подчиненным закупили почти на 39 млн грн квадрокоптеры для воинских частей.

В БЭБ отметили, что при анализе рынка квадрокоптеров и тендерной документации следствие выявило искусственное завышение цены товара на 5 млн грн.

По результатам проведенных следственных действий трем должностным лицам, а также руководителю фирмы-поставщика квадрокоптеров объявлено подозрение.

В отношении двух подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Полтава бюро экономической безопасности

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Министр образования Оксен Лисовой пообещал, что мобилизации студентов и преподавателей во время каникул не будет, несмотря на внесенные правительством изменения

Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук считает, что изменениями в постановление Кабмин ввел риск мобилизации студентов и преподавателей во время каникул, но министр Оксен Лисовой пообещал, что этого не произойдет.

Руководитель Европола требует дать правоохранителям возможность читать зашифрованные сообщения в WhatsApp, Signal и других мессенджерах

По мнению руководительницы Европола Кэтрин де Болле, шифрование в мессенджерах «подрывает демократию».

Кабмин поручил с 24 января обеспечить ежедневную подачу воинскими частями отчетов о выполнении боевых задач через портал Армия+

Минобороны вместе с МВД приказано с 24 января обеспечить координацию мер по ежедневному предоставлению воинскими частями, подразделениями ВСУ, правоохранительных органов, включенных в состав сил обороны, в Генштаб отчетов о выполнении боевых задач с использованием средств портала Армия+.

Объявлен новый конкурс на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС

Документы можно подать с 1 по 30 апреля, но судьи ВАКС, уже принимавшие участие в конкурсе, стать судьями Апелляционной палаты не смогут.

Кому из членов Высшего совета правосудия вы больше всего доверяете – опрос читателей

Предлагаем читателям ответить на вопрос, кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду