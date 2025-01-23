Завышение цен при закупке дронов — разоблачили двух чиновников Полтавского городского совета

Следствие выявило искусственное завышение цены товара на 5 млн. грн.

Фото: esbu.gov.ua

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Двух должностных лиц Полтавского городского совета разоблачили на растрате бюджетных средств. Об этом сообщил официальный сайт Бюро экономической безопасности.

Установлено, что в конце декабря 2023 директор Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы совместно со своим подчиненным закупили почти на 39 млн грн квадрокоптеры для воинских частей.

В БЭБ отметили, что при анализе рынка квадрокоптеров и тендерной документации следствие выявило искусственное завышение цены товара на 5 млн грн.

По результатам проведенных следственных действий трем должностным лицам, а также руководителю фирмы-поставщика квадрокоптеров объявлено подозрение.

В отношении двух подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

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