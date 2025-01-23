В Таиланде легализовали однополые браки — по всей стране женятся сотни пар

В Таиланде вступил в силу закон, легализующий однополые браки.

Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки. Соответствующий закон вступил в силу. Об этом сообщает CNN.

В законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было раньше.

Так, однополые пары могут регистрировать свои браки с полными юридическими, финансовыми и медицинскими правами, а также правами на усыновление и наследование.

«Этот закон о равенстве браков знаменует собой начало большего осознания тайским обществом гендерного разнообразия, и наше принятие всех, независимо от сексуальной ориентации, расы или религии - наше подтверждение того, что каждый имеет право на равные права и достоинство», - отметила премьер-министр Пхетхонтхан Чинават.

По данным организации Bangkok Pride, не менее 200 пар зарегистрировались для женитьбы в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке.

Таиланд стал первым государством в Юго-Восточной Азии и третьей территорией в Азии, где легализовали однополые браки после Тайваня и Непала.

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