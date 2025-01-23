Ушел из жизни народный депутат I и II созывов Владимир Пилипчук

Владимир Пилипчук возглавлял Комиссию по вопросам экономической реформы и управления народным хозяйством, которая разработала первое антимонопольное законодательство Украины, законы о развитии конкуренции, антидемпинговое и таможенное законодательство.

Ушел из жизни народный депутат Украины первого и второго созывов Владимир Пилипчук. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Владимир Мефодьевич возглавлял Комиссию по вопросам экономической реформы и управления народным хозяйством, которая разработала первое антимонопольное законодательство Украины, законы о развитии конкуренции, антидемпинговое и таможенное законодательство.

За свои заслуги перед Украиной он был награжден орденом «За заслуги» ІІ и ІІІ степеней. Как академик, воспитал не одно поколение специалистов, продолжающих его дело.

«Светлая память о Владимире Пилипчуке навсегда останется в сердцах его родных, коллег и всех, кто имел честь знать и работать с ним», - говорится в сообщении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и знакомым Владимира Мефодиевича.