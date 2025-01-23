В Литве будут судить пятерых украинцев за незаконную переправку мигрантов через границу

Прокуратура Литвы завершила расследование относительно незаконной переправки 43 мигрантов.

Фото: LRT

В литовском городе Паневяжис пятерых граждан Украины будут судить за незаконную переправку 43 человек из Афганистана, Пакистана, Непала и Индии через литовскую границу. Об этом сообщили в прокуратуре Литвы, отметив, что расследование дела завершено 23 января, пишет LRT.

Согласно материалам следствия, украинцы, в возрасте от 22 до 26 лет, организовали перевозку нелегальных мигрантов двумя микроавтобусами из Латвии в Польшу. Во время передвижения группы, когда микроавтобусы были перехвачены полицией, один из водителей пытался сбежать, а часть мигрантов также сбежала, разбив окна транспортного средства. Однако всех лиц удалось задержать.

Во время досудебного следствия пятеро подозреваемых признали свою вину и заявили, что их действия были мотивированы материальной выгодой. Они перевозили мигрантов по корыстным причинам, что является нарушением Уголовного кодекса Литвы. Согласно его нормам, за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Поскольку обвиняемые признали свою вину, прокурор согласился на упрощенное рассмотрение дела, что может привести к более быстрому вынесению приговора.

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