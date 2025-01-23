В Литві судитимуть п’ятьох українців за незаконне переправлення мігрантів через кордон

Прокуратура Литви завершила розслідування щодо незаконного переправлення 43 мігрантів.

Фото: LRT

У литовському місті Паневяжис п’ятьох громадян України судитимуть за незаконне переправлення 43 осіб з Афганістану, Пакистану, Непалу та Індії через литовський кордон. Про це повідомили у прокуратурі Литви, зазначивши, що розслідування справи завершено 23 січня, пише LRT.

Згідно з матеріалами слідства, українці, віком від 22 до 26 років, організували перевезення нелегальних мігрантів двома мікроавтобусами з Латвії до Польщі. Під час пересування групи, коли мікроавтобуси були перехоплені поліцією, один з водіїв намагався втекти, а частина мігрантів також втекла, розбивши вікна транспортного засобу. Однак усіх осіб вдалося затримати.

Під час досудового слідства п’ятеро підозрюваних визнали свою провину і заявили, що їхні дії були мотивовані матеріальною вигодою. Вони перевозили мігрантів з корисливих причин, що є порушенням Кримінального кодексу Литви. Згідно з його нормами, за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Оскільки обвинувачені визнали свою провину, прокурор погодився на спрощений розгляд справи, що може призвести до більш швидкого винесення вироку.

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