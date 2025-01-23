Робота Реєстру нормативно-правових актів теж буде відновлена – Мінюст

Наразі проводиться валідація Реєстру у Держспецзвʼязку, повідомили у Мінюсті.

Як писала «Судово-юридична газета», Реєстр нормативно-правових актів, ведення якого забезпечує Міністерство юстиції, поки не відновлена.

Разом з тим, як повідомили нашому виданню у Мінюсті, його робота буде відновлена.

Наразі тривають роботи з валідації (перевірки) Реєстру Держспецзвʼязку.

Нагадаємо, навесні 2024 року уряд вирішив нарешті передати адміністрування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, включно з функціями збереження даних і захисту їх від руйнування, з рук приватної компанії («Ліги») до держави. Це випливає з постанови Кабміну від 29 березня 2024 р. №359 про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, доступу до нього та користування ним.

Цією постановою Мінюсту доручили зокрема разом з технічним адміністратором Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (ТОВ «ІАЦ «ЛІГА») перенести інформацію із збереженням її цілісності до нового Реєстру, адміністратором якого стане держава.

Автор: Наталя Мамченко

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