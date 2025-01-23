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Реєстр нормативно-правових актів досі не відновив роботу – чи забули у Мінюсті про ключове джерело даних про прийняті органами влади документи

11:29, 23 січня 2025
Наразі дата відновлення роботи одного з ключових реєстрів, який містить відомості про прийняті органами виконавчої влади нормативні акти – Реєстру нормативно-правових актів, невідома, і громадянам доводиться користуватися базами приватних компаній.
Реєстр нормативно-правових актів досі не відновив роботу – чи забули у Мінюсті про ключове джерело даних про прийняті органами влади документи
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Після кібератаки вже відновила роботу низка реєстрів Міністерства юстиції. Втім, один з ключових реєстрів, ведення якого покладено на Мінюст – Реєстр нормативно-правових актів, досі не працює.

При спробі зайти на сайт Реєстру нормативно-правових актів повідомляється, що «немає зв’язку з сайтом».

Нагадаємо, довгий час йшла мова про те, що в Україні відсутній зручний державний реєстр нормативно-правових актів, який би містив всі нормативні акти, прийняті міністерствами, відомствами, іншими органами виконавчої влади. Фактично єдиним джерелом еталонних текстів нормативно-правових актів був застарілий за формою Реєстр нормативно-правових актів. База Верховної Ради «Законодавство України», на жаль, не завжди містить усі підзаконні нормативні акти.

Паралельно в Україні працює приватна платна правова база, і невідомо, коли з'явиться повна державна безкоштовна правова база, яка містить усі документи та зручна для юристів та пересічних громадян.

Як писала «Судово-юридична газета», навесні 2024 року Уряд вирішив нарешті передати адміністрування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, включно з функціями збереження даних і захисту їх від руйнування, з рук приватної компанії («Ліги») до держави. Це випливає з постанови Кабміну від 29 березня 2024 р. №359 про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, доступу до нього та користування ним.

Цією постановою Мінюсту доручили зокрема разом з технічним адміністратором Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (ТОВ «ІАЦ «ЛІГА») перенести інформацію із збереженням її цілісності до нового Реєстру, адміністратором якого стане держава.

Згідно п. 2 постанови вже з березня 2024 року Мінюст повинен був почати роботу щодо програмного забезпечення реєстру і потім разом з вказаною приватною компанією, яка нині опікується цим реєстром, забезпечити перенесення інформації до нового реєстру.

Як відомо, в Україні функціонують дві державні бази, де містяться текст законів, підзаконних та інших нормативно-правових актів – «Законодавство України» та Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, держателем якого є Мінюст, й інтерфейс якого є досить застарілим. Але технічним адміном останнього, як випливає із постанови є приватна компанія ТОВ «ІАЦ «ЛІГА».

За новим Порядком, який затвердив Кабмін, і який вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, адміністратором реєстру може бути лише юридична особа публічного права — державне підприємство, яке належить до сфери управління Мін’юсту. Власником реєстру визначена Власником Реєстру є держава в особі держателя Реєстру.

Втім, ця новела чомусь може запрацювати лише за рік після завершення війни. До цього часу громадянам не залишається нічого іншого (з огляду на відсутність працюючого реєстру Мінюсту), крім як користуватися платною базою приватної компанії.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», в Єдиному реєстрі судових рішень при згадках законів, кодексів та іншого законодавства містяться посилання на приватні бази – «Ліга: закон» та «Закон онлайн». Разом з тим, існує державна база законодавства, яка доступна на веб-порталі Верховної Ради, а також добірка нормативно-правових актів, ведення якої забезпечує Міністерство юстиції України. Однак ці бази чомусь не використовуються в Реєстрі судових рішень. Виникає питання, як бути, якщо, наприклад, у приватній базі будуть міститися невірні дані стосовно певних положень законодавства або ж вони з тих чи інших причин припинять роботу.

Раніше «Судово-юридична газета» вирішила поцікавитися, чому відповідальним за Реєстр судових рішень не підходять державні добірки нормативних актів та скільки коштують послуги з розміщення посилань. Як виявилося, все досить просто, розміщення посилань на приватні бази є додатковим джерелом наповнення бюджету підконтрольного ДСА підприємства, адже ДСА постійно наголошується на необхідності розширення економічної бази для отримання підприємством додаткового прибутку.

ОНОВЛЕНО

Разом з тим, як повідомили нашому виданню у Мінюсті, його робота буде відновлена.

Наразі тривають роботи з валідації (перевірки) Реєстру Держспецзвʼязку.

Автор: Наталя Мамченко

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кібератака Міністерство юстиції України

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Реєстр нормативно-правових актів досі не відновив роботу – чи забули у Мінюсті про ключове джерело даних про прийняті органами влади документи

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