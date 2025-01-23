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Збиралися підірвати поліцейських, які мали прибути за викликом — у Житомирі затримали російських агентів

16:31, 23 січня 2025
Для вчинення теракту фігуранти завчасно орендували квартиру і встановили там два саморобні вибухові пристрої.
Збиралися підірвати поліцейських, які мали прибути за викликом — у Житомирі затримали російських агентів
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У Житомирі правоохоронці викрили двох російських агентів, які збиралися підірвати поліцейських, які мали прибути за фейковим викликом на номер 102. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Затриманими виявилися двоє мешканців Дніпропетровщини, яких ворог дистанційно завербував через Telegram-канали з пошуку «легких» грошей.

«За інструкцією окупантів молодики автобусом прибули до Житомира. Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту. Експертиза встановила, що СВП були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації», — зазначили в СБУ.

Вказується, для вчинення теракту проти правоохоронців фігуранти завчасно орендували квартиру в обласному центрі і встановили там два саморобні вибухові пристрої.

Одна з вибухівок була схована у м’якій іграшці, інша – підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання.

«За допомогою віддаленого доступу до цього гаджета ворог планував активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські. До цього часу агенти мали покинути орендовану квартиру і сховатися в готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора», — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували всю підготовку зловмисників до теракту і затримали обох фігурантів у їхньому готелі одразу після дзвінка на «гарячу лінію» поліції.

«Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб)», — йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ Національна поліція поліція теракт Житомир

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