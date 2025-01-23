Собирались подорвать полицейских, которые должны были прибыть по вызову — в Житомире задержали российских агентов

Для совершения теракта фигуранты заранее арендовали квартиру и установили там два самодельных взрывных устройства.

В Житомире правоохранители разоблачили двух российских агентов, которые собирались подорвать полицейских, прибывших по фейковому вызову на номер 102. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Задержанными оказались двое жителей Днепропетровщины, которых враг дистанционно завербовал через Telegram-каналы по поиску «легких» денег.

«По инструкции кафиров молодые люди автобусом прибыли в Житомир. После приезда в город они на мессенджер получили геолокацию тайника, из которого достали два пакета с взрывными устройствами для совершения теракта. Экспертиза установила, что СВП были снаряжены в термосах и начинены камнями для усиления разительного действия в случае детонации», — отметили в СБУ.

Указывается, для совершения теракта против правоохранителей фигуранты заранее арендовали квартиру в областном центре и установили там два самодельных взрывных устройства.

Одна из взрывчаток была спрятана в мягкой игрушке, другая – подключена к мобильному телефону, камера которого снимала вход в квартиру.

«С помощью удаленного доступа к этому гаджету враг планировал активировать оба СВП, когда в помещение через открытую дверь зайдут полицейские. До этого времени агенты должны были покинуть арендованную квартиру и спрятаться в гостиничном номере для получения дальнейших указаний от своего российского куратора», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали всю подготовку злоумышленников к теракту и задержали обоих фигурантов в их гостинице сразу после звонка на «горячую линию» полиции.

«Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц)», — говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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