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F-16, Mirage и ASC 890 – 14 стран помогают Украине перейти на западные истребители

15:01, 23 января 2025
Коалиция Воздушных сил ускоряет передачу самолетов.
F-16, Mirage и ASC 890 – 14 стран помогают Украине перейти на западные истребители
Фото: ArmyInform
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В рамках работы Контактной группы по вопросам помощи Украине (формат «Рамштайн») создана Коалиция Воздушных сил, которая помогает Украине перейти на самолеты западного образца. Эта инициатива, начатая в мае 2023 года, является ключевой для модернизации украинской авиации. Об этом сообщили в Минобороны.

В состав коалиции входят 14 стран, среди которых Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Франция, Чехия, Швеция. Лидерами выступают Дания, Нидерланды и США. Финляндия и Греция также рассматривают возможность присоединения.

Коалиция не только обеспечивает поставки западных истребителей, например F-16, но и готовит украинских пилотов, механиков и инженеров к работе с новой техникой. Цель - интеграция украинской авиации в стандарты НАТО и укрепление обороноспособности Воздушных сил ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Сергей Боев подчеркнул важность этой инициативы: «Наши пилоты демонстрируют свои навыки и эффективность западной авиации в украинском небе. Для отражения российских атак и получения преимущества в небе мы нуждаемся в большем количестве самолетов. Работаем с партнерами над этим и ожидаем их соответствующие решения о передаче большего количества платформ для достижения конечной цели - совместимости нашей и их авиации».

В 2024 году Украина получила первые F-16 от Дании и Нидерландов. В 2025 году Франция планирует передать истребители Mirage, а Швеция - два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.

Кроме того, Польша и Словакия передали запчасти к советским самолетам и истребители МиГ-29, поддерживая уже имеющийся авиапарк.

9 января 2025 года во время заседания Группы лидеров коалиций возможностей были согласованы дорожные карты для восьми коалиций, включая Воздушную. Это позволит ускорить модернизацию украинской армии и приблизить ее к стандартам НАТО.

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ВСУ Минобороны

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