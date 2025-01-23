Третья волна украинских добровольцев из Польши вступит в ряды ВСУ в конце февраля

Украинцы массово вступают в армию через центр в Люблине.

Фото: ukrinform

В конце февраля третья группа украинских добровольцев, проживающих за рубежом, присоединится к рядам Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью Укринформу.

По его словам, в эту группу войдут также те граждане, которые не успели присоединиться во время второй волны подписания контрактов в рекрутинговом центре в Люблине 10 января.

Боднар отметил, что количество украинцев за рубежом, желающих служить в ВСУ, продолжает расти. Дипломат также подчеркнул важность усиления информационной кампании, чтобы больше украинцев узнали о возможности поступления в армию через рекрутинговый центр в Люблине.

Информационная поддержка и расширение доступа к таким инициативам позволяют украинцам за рубежом активно участвовать в борьбе за независимость и защиту страны.

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