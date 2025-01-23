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В Сухопутных войсках ВСУ ответили, отправляют ли на фронт сразу после ВЛК

12:20, 23 января 2025
Сначала военнослужащий проходит подготовку в учебном центре не менее 1,5 месяца.
В Сухопутных войсках ВСУ ответили, отправляют ли на фронт сразу после ВЛК
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В Сухопутных войсках объяснили, отправляют ли человека на фронт сразу после прохождения военно-врачебной комиссии.

Офицер Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратова отметила, что сразу после ВЛК новобранцев не отправляют в зону боевых действий.

«Никто сразу не попадает в зону боевых действий на выполнение боевых задач», - отметила она в эфире «Киев FM».

В частности, сначала военнослужащий проходит подготовку в учебном центре не менее 1,5 месяца. В то же время для тех, кто проходит еще профессиональную подготовку, время обучения еще больше.

«Не бывает, что сегодня человек здесь, а завтра уже где-то в зоне активных боевых действий», - подчеркнула Киндратова.

Ранее в Минобороны сообщили, что прохождение ВЛК ограничено пригодными в настоящее время возможно только по направлению, выданному ТЦК.

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ВСУ военные военнослужащие мобилизация ВВК

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