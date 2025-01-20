Проходження ВЛК обмежено придатними наразі можливе лише за направленням, виданим ТЦК – роз’яснення Міноборони

У Міноборони пояснили, що чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними мають пройти ВЛК до 4 лютого, але для видачі направлення на ВЛК ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою.

Як відомо, раніше член Комітету з питань нацбезпеки, нардеп Федір Веніславський заявив, що обмежено придатні повинні пройти ВЛК до 4 лютого, і при цьому на проходження ВЛК їх не викликатимуть, це потрібно зробити самостійно.

Разом з тим, з роз’яснення Міноборони випливає інше – що обмежено придатні повинні мати направлення від ТЦК для проходження ВЛК.

Що робити громадянам України, визнаним обмежено придатними

Як вказали у Міноборони, громадяни, які до внесення змін у законодавство, тобто, до 4 травня 2024 року, були визнані обмежено придатними, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності Законом 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.

Організацією медогляду та уточненням інформації займаються ТЦК за місцем проживання військовозобов’язаних.

Відповідно до Правил військового обліку (додаток 2 до Порядку, затвердженого постановою КМУ №487) призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибути до ТЦК у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях відповідно для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду тощо.

«На даному етапі, проходження військово-лікарської експертизи можливе лише за направленням, виданим ТЦК. Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою. Якщо повістки не було, то військовозобов'язаний може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК» - підкреслили у Міноборони.

Також у міністерстві вказали, що згідно з п.3.8 глави 3 розділу ІІ Наказу №402 Постанова ВЛК районних, міських ТЦК про ступінь придатності військовозобов’язаного дійсна протягом одного року з дня закінчення медогляду.

Тому військовозобов’язаним потрібно щорічно оновлювати медичну інформацію.

Яка передбачена відповідальність

Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК – це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Відповідно до КУпАП за це може бути накладено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Як зміниться статус у мобільному застосунку Резерв+

Якщо особа зі статусом «Обмежено придатний» не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки – в Резерв+ відобразиться статус «в розшуку».

Цифрова реформа ВЛК

Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок Резерв+, отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК. Цей етап має бути втілений у січні.

Нагадаємо, 4 травня 2024 року набрав чинності Закон №3621-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Цим документом з положень законодавства про військовий обов’язок і військову службу виключено такі визначення як «обмежено придатний до військової служби» та «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час».

У відповідність до зазначеного закону був приведений наказ Міністерства оборони №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ».

Які постанови на сьогодні приймаються ВЛК

Також у Міноборони нагадали, що при медичному огляді військовослужбовців та інших осіб (у тому числі призовників та військовозобов’язаних) ВЛК приймаються постанови такого загального змісту:

«Придатний»:

до військової служби;

до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

«Непридатний»:

до військової служби;

до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців (постанова приймається під час дії воєнного стану);

«Потребує»:

звільнення від виконання службових обов'язків на певну кількість календарних днів;

відпустки для лікування у зв’язку з хворобою на певну кількість календарних днів;

відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) на певну кількість календарних днів;

лікування у закладі охорони здоров’я (установу) на строк не менше певної кількості календарних днів;

«Тимчасово непридатний»:

до проходження зборів (постанова приймається щодо військовозобов'язаних, резервістів, яких призивають на збори);

до військової служби (вказати дату повторного огляду).

Не потребує тривалого лікування (постанова приймається у випадках відсутності потреби у продовженні тривалого лікування);

Інші відповідні постанови.

Автор: Наталя Мамченко

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