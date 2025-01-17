Обмежено придатні зобов’язані пройти ВЛК до 5 лютого, інакше їм загрожує штраф до 25,5 тисяч гривень, — Федір Веніславський

На проходження ВЛК їх не викликатимуть, це потрібно зробити самостійно, — підкреслив член Комітету з питань нац безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Статус обмежено придатних скасовано.

Чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, мали протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Отже, громадяни, які раніше мали статус обмежено придатний, мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року.

Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що якщо цього не зробити вчасно, то буде загрожувати штраф. Повідомлення про необхідність проходження ВЛК не надсилатимуть, це слід зробити самостійно.

Веніславський нагадав, що згідно з новим законом, в Україні скасовано термін "обмежено придатний". Також в перехідних положеннях закону чітко закріплено, що протягом 9 місяців ті особи, які були визнані "обмежено приданими" раніше, вони зобов'язані пройти повторно ВЛК, щоб визначити, чи вони придатні, чи ні до військової служби за новими нормами.

За його словами, немає жодних юридичних підстав, щоб оскаржувати чи виправдовуватися, що протягом 9 місяців не було можливості пройти повторно ВЛК.

"Громадяни мали час, щоб виконати вимогу закону. Хто не виконав - далі буде притягатися до відповідальності за не виконання тих чи інших положень законодавства. А відповідальність за порушення правил військового обліку, а це одні зі складових цих правил, встановлена адміністративна відповідальність, яка діє вже десяток років", - повідомив Веніславський у коментарі РБК-Україна.

Він додав, що розмір штрафу однаковий для всіх і становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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