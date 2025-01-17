Практика судів
  1. В Україні

Обмежено придатні зобов’язані пройти ВЛК до 5 лютого, інакше їм загрожує штраф до 25,5 тисяч гривень, — Федір Веніславський

18:11, 17 січня 2025
На проходження ВЛК їх не викликатимуть, це потрібно зробити самостійно, — підкреслив член Комітету з питань нац безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Обмежено придатні зобов’язані пройти ВЛК до 5 лютого, інакше їм загрожує штраф до 25,5 тисяч гривень, — Федір Веніславський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Статус обмежено придатних скасовано.

Чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, мали протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд. 

Отже, громадяни, які раніше мали статус обмежено придатний, мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року. 

Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що якщо цього не зробити вчасно, то буде загрожувати штраф. Повідомлення про необхідність проходження ВЛК не надсилатимуть, це слід зробити самостійно. 

Веніславський нагадав, що згідно з новим законом, в Україні скасовано термін "обмежено придатний". Також в перехідних положеннях закону чітко закріплено, що протягом 9 місяців ті особи, які були визнані "обмежено приданими" раніше, вони зобов'язані пройти повторно ВЛК, щоб визначити, чи вони придатні, чи ні до військової служби за новими нормами.

За його словами, немає жодних юридичних підстав, щоб оскаржувати чи виправдовуватися, що протягом 9 місяців не було можливості пройти повторно ВЛК.

"Громадяни мали час, щоб виконати вимогу закону. Хто не виконав - далі буде притягатися до відповідальності за не виконання тих чи інших положень законодавства. А відповідальність за порушення правил військового обліку, а це одні зі складових цих правил, встановлена адміністративна відповідальність, яка діє вже десяток років", - повідомив Веніславський у коментарі РБК-Україна. 

Він додав, що розмір штрафу однаковий для всіх і становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

мобілізація ВЛК військова служба Федір Веніславський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді вирішили відкласти реалізацію закону про передачу державі адміністрування домену GOV.UA

Закон про адміністрування домену GOV.UA державою мав бути реалізований у 2024 році, але депутати констатували, що його так і не виконано, тому варто перенести термін на 2026 рік

Постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не належить до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання – Верховний Суд

Місцевий суд скасував постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного як таку, що прийнята з порушенням КПК – що вирішив Верховний Суд.

Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%

Уряд вніс зміни до порядку бронювання, встановивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають право на бронювання.

Апеляційний суд необґрунтовано ототожнив факт ознайомлення з матеріалами захисника, як факт такого ознайомлення сторони захисту в цілому – Верховний Суд скасував рішення

Надання доступу до матеріалів досудового розслідування має індивідуальний характер і не може делегуватися захиснику – Верховний Суд.

Хто претендує на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів: список

Вірогідність, що дві посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів заповнити знову не вдасться, є високою.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області