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Як ігнорування може призвести до депресії та самоушкоджень серед підлітків, – результати дослідження

07:54, 18 січня 2025
Психологічний вплив «гоустінгу» на підлітків: нові дані з Китаю.
Як ігнорування може призвести до депресії та самоушкоджень серед підлітків, – результати дослідження
Фото: Getty Images
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Нові результати дослідження в Китаї виявили тривожний зв'язок між ігноруванням чи різким обривом стосунків та несамогубним самоушкодженням серед підлітків. Це явище, відоме як «гоустінг», коли людина раптово припиняє комунікацію без пояснень, може мати серйозні наслідки для психічного здоров’я молодих людей, пише PsyPost.

Згідно з дослідженням, проведеним під керівництвом вчених з факультету психології Цзяхуей Дінь та М'яо Чао, таке відкидання може значно посилювати соціальну замкнутість і депресію серед підлітків, що знаходяться на критичному етапі розвитку. Дослідження показало, що часте ігнорування сприяє соціальному уникненню та підвищує ймовірність самоушкоджень, таких як порізи чи опіки, які молодь використовує як спосіб впоратися з емоційним стресом.

Для вивчення цих наслідків було опитано 887 учнів середньої школи в Китаї віком від 16 до 17 років. Вчені з'ясували, що підлітки, яких часто ігнорують або з якими припиняють спілкування без пояснень, значно частіше проявляють депресивні симптоми та схильність до самоушкоджувальної поведінки.

За словами дослідників, важливо усвідомити, що такі соціальні відносини можуть мати серйозні психологічні наслідки, і необхідно враховувати цей фактор при роботі з підлітками, особливо коли йдеться про їхній емоційний стан та підтримку в моменти стресу.

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