У Нацслужбі здоров'я відповіли, чи потрібно для декларації з лікарем дитині ідентифікаційний код

У НСЗУ спростували необхідність ідентифікаційного коду дітям для проходження верифікації.

Джерело фото: Kelly Sikkema / Unsplash

У соцмережах поширюється недостовірна інформація щодо необхідності отримати Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) дітям для проходження верифікації, однак, дітям до 14 років не потрібно обов'язково отримувати його для цього. На цьому наголосили у Національній службі здоров'я України.

«Дітям до 14 років не потрібно обов'язково отримувати РНОКПП спеціально для проходження верифікації даних в Центральній базі даних Електронної системи охорони здоров’я з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків. НСЗУ не висуває і не буде висувати такої вимоги. Дітям до 14 років достатньо мати Свідоцтво про народження. В подальшому верифікація записів про дітей буде відбуватися саме по Свідоцтву про народження», - наголосили у Службі.

Верифікації підлягають виключно:

прізвище, ім'я та по батькові;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника, за наявності;

серія і номер документа, що посвідчує особу (наприклад, свідоцтво про народження, паспорт тощо, для пацієнтів, які відмовилися від РНОКПП).

Як вказують у НСЗУ, пацієнту зі статусом «Неуспішна верифікація» не може бути заблоковано доступ до медичної допомоги.

Незалежно від статусу верифікації пацієнта медичні послуги в закладах охорони здоровʼя, які мають договір з НСЗУ, надаються пацієнту безоплатно.

На оплату закладам охорони здоров'я впливають виключно пацієнти старше 18 років зі статусом «Неуспішна верифікація» за результатом верифікації з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків, додають у Нацслужбі здоров'я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.