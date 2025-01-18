Весна у січні – коли в Україні потепліє до 20 градусів

В Україні до кінця січня потепліє до 20 градусів.

Синоптики прогнозують, що в Україні потепліє 30 січня, коли температура повітря може піднятися до +20 градусів у деяких регіонах. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозами, в цей день температура в Україні коливатиметься від +10 до +15 градусів, при цьому у Києві очікується близько +15 градусів. На південному заході країни стовпчики термометрів можуть досягти навіть +20 градусів. Однак у східних областях температура буде нижчою — лише +5 +9 градусів.

Діденко зазначила, що це попередній та орієнтовний прогноз, і наголосила на можливих змінах у майбутньому.

Щодо погодних умов на найближчі дні, синоптики повідомляють, що 17-18 січня в Україні опадів не очікується, однак варто готуватись до сильного північно-західного вітру з поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура вдень коливатиметься від +1 до +6 градусів, а вночі очікується близько нуля градусів.

У Києві в суботу та неділю також буде вітряно, пориви вітру досягатимуть 15-18 метрів за секунду, але без опадів. Температура в столиці вдень становитиме близько +2 +4 градусів.

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