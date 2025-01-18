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Весна в январе – когда в Украине потеплеет до 20 градусов

07:18, 18 января 2025
В Украине до конца января потеплеет до 20 градусов.
Весна в январе – когда в Украине потеплеет до 20 градусов
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Синоптики прогнозируют, что в Украине потеплеет 30 января, когда температура воздуха может подняться до +20 градусов в некоторых регионах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в этот день температура в Украине будет колебаться от +10 до +15 градусов, при этом в Киеве ожидается около +15 градусов. На юго-западе страны столбики термометров могут достичь даже +20 градусов. Однако в восточных областях температура будет ниже - всего +5 +9 градусов.

Диденко отметила, что это предварительный и ориентировочный прогноз, и отметила возможные изменения в будущем.

Относительно погодных условий на ближайшие дни, синоптики сообщают, что 17-18 января в Украине осадков не ожидается, однако стоит готовиться к сильному северо-западному ветру с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от +1 до +6 градусов, а ночью ожидается около нуля градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье также будет ветрено, порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду, но без осадков. Температура в столице днем составит около +2 +4 градусов.

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Киев

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