Весна в январе – когда в Украине потеплеет до 20 градусов

В Украине до конца января потеплеет до 20 градусов.

Синоптики прогнозируют, что в Украине потеплеет 30 января, когда температура воздуха может подняться до +20 градусов в некоторых регионах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в этот день температура в Украине будет колебаться от +10 до +15 градусов, при этом в Киеве ожидается около +15 градусов. На юго-западе страны столбики термометров могут достичь даже +20 градусов. Однако в восточных областях температура будет ниже - всего +5 +9 градусов.

Диденко отметила, что это предварительный и ориентировочный прогноз, и отметила возможные изменения в будущем.

Относительно погодных условий на ближайшие дни, синоптики сообщают, что 17-18 января в Украине осадков не ожидается, однако стоит готовиться к сильному северо-западному ветру с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от +1 до +6 градусов, а ночью ожидается около нуля градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье также будет ветрено, порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду, но без осадков. Температура в столице днем составит около +2 +4 градусов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.