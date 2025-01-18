Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области задержали 71-летнего перевозчика уклонистов в ящике

07:00, 18 января 2025
Мужчина оборудовал в микроавтобусе скованку, в которой пытался незаконно переправить через границу трех призывников.
В Одесской области задержали 71-летнего перевозчика уклонистов в ящике
Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники Одесской области задержали 71-летнего водителя микроавтобуса, который попытался перевезти через государственную границу трех мужчин призывного возраста, оборудовав для них тайник из гипсокартона. Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы.

Незаконную схему организовали оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов. Трое мужчин из Одесской, Киевской и Кировоградской областей обратились в «туристическое агентство», которое гарантировало им выезд через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы за 8000 долларов.

Согласно инструкциям организаторов, призывники прибыли в Одессу, где встретились с перевозчиком. Мужчина обустроил в своем микроавтобусе тайник, в котором и спрятал пассажиров.

Впрочем, реализовать свой замысел ему помешали пограничники, которые задержали водителя в контролируемом пограничном районе.

По данному факту Нацполиция получила сообщение о совершении преступления по ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). Транспортное средство изъято.

В отношении трех мужчин составлены протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде решили отложить реализацию закона о передаче государству администрирования домена GOV.UA

Закон об администрировании домена GOV.UA государством должен быть реализован в 2024 году, но депутаты констатировали, что он так и не выполнен, поэтому следует перенести срок на 2026 год

Постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не относится к решениям, которые могут быть обжалованы в ходе подготовительного судебного заседания – Верховный Суд

Местный суд отменил постановление следователя о приостановлении досудебного расследования и оглашении в розыск подозреваемого как принятое с нарушением УПК – что решил Верховный Суд.

Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%

Правительство внесло изменения в порядок бронирования, установив, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеют право на бронирование.

Апелляционный суд необоснованно отождествил факт ознакомления с материалами защитника как факт такого ознакомления стороны защиты в целом – Верховный Суд отменил решение

Предоставление доступа к материалам досудебного расследования носит индивидуальный характер и не может делегироваться защитнику – Верховный Суд.

Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

Вероятность того, что две должности судей КСУ по квоте Съезда судей заполнить снова не удастся, является высокой.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео