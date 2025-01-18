В Одесской области задержали 71-летнего перевозчика уклонистов в ящике

Мужчина оборудовал в микроавтобусе скованку, в которой пытался незаконно переправить через границу трех призывников.

Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Пограничники Одесской области задержали 71-летнего водителя микроавтобуса, который попытался перевезти через государственную границу трех мужчин призывного возраста, оборудовав для них тайник из гипсокартона. Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы.

Незаконную схему организовали оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов. Трое мужчин из Одесской, Киевской и Кировоградской областей обратились в «туристическое агентство», которое гарантировало им выезд через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы за 8000 долларов.

Согласно инструкциям организаторов, призывники прибыли в Одессу, где встретились с перевозчиком. Мужчина обустроил в своем микроавтобусе тайник, в котором и спрятал пассажиров.

Впрочем, реализовать свой замысел ему помешали пограничники, которые задержали водителя в контролируемом пограничном районе.

По данному факту Нацполиция получила сообщение о совершении преступления по ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). Транспортное средство изъято.

В отношении трех мужчин составлены протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»).

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