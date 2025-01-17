В Киеве объяснили, что влияет на стоимость отопления

Тариф на отопление в Киеве остается неизменным уже 6 лет.

В декабре текущего отопительного сезона средневзвешенная цена отопления для жителей Киева составила 28,34 грн/м кв. Это меньше стоимости отопления в декабре прошлого отопительного сезона, которая составляла более 29 грн/м кв. Об этом сообщили в Киевтеплоэнерго.

Отмечается, что тариф на отопление остается неизменным уже 6 лет. Стоимость одной гигакалории тепловой энергии составляет 1654,41 грн.

«Ключевыми факторами, влияющими на стоимость отопления являются техническое состояние дома и объем выполненных там энергоэффективных мероприятий (погодная регулировка, утепление стен и кровли, энергоэффективные окна и двери и т.п.), а также внешняя температура воздуха», - указывают там.

Следовательно, чем холоднее на улице, тем больше тепла потребляет дом для достижения необходимого уровня тепла. Именно поэтому средняя стоимость отопления в домах, принадлежащих к перечню энергоэффективных, почти на 20% ниже и составляет 23,48 грн/м кв.

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