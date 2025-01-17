У Києві пояснили, що впливає на вартість опалення

Тариф на опалення у Києві залишається незмінним уже 6 років поспіль.

У грудні поточного опалювального сезону середньозважена ціна за опалення для мешканців Києва склала 28,34 грн/м кв. Це менше, ніж вартість опалення у грудні минулого опалювального сезону, що становила понад 29 грн/м кв. Про це повідомили у Київтеплоенерго.

Зазначається, що тариф на опалення залишається незмінним уже 6 років поспіль. Наразі вартість однієї гігакалорії теплової енергії складає 1654,41 грн.

«Ключовими чинниками, що впливає на вартість опалення є технічний стан будинку і обсяг виконаних там енергоефективних заходів (погодне регулювання, утеплення стін та покрівлі, енергоефективні вікна та двері тощо), а також зовнішня температура повітря», - вказують там.

Відтак, чим холодніше на вулиці, тим більше тепла споживає будинок для досягнення необхідного рівня тепла. Саме тому середня вартість опалення в будинках, що належать до переліку енергоефективних, майже на 20% нижча та становить 23,48 грн/м кв.

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