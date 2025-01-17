Іран і РФ уклали договір про стратегічне партнерство

Договор про «всеосяжне стратегічне партнерство» діятиме 20 років.

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Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між РФ та Іраном.

Масуд Пезешкіан заявив, що цей договір «відкриває новий розділ» у відносинах між країнами.

Договор охоплює різні сфери: економічну, торговельну, енергетичну, наукову, технологічну, а також військову.

Передбачається, що нова угода діятиме протягом 20 років.

Зазначимо, у минулому році угоду про всеосяжне стратегічне партнерство РФ уклала з КНДР.

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