Иран и РФ заключили договор о стратегическом партнерстве

Договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» будет действовать 20 лет.

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Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и Ираном.

Масуд Пезешкиан заявил, что настоящий договор «открывает новый раздел» в отношениях между странами.

Договор охватывает разные сферы: экономическую, торговую, энергетическую, научную, технологическую, а также военную.

Предполагается, что новое соглашение будет действовать в течение 20 лет.

Отметим, в прошлом году соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ заключила с КНДР.

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