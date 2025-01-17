Иран и РФ заключили договор о стратегическом партнерстве

Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и Ираном.
Масуд Пезешкиан заявил, что настоящий договор «открывает новый раздел» в отношениях между странами.
Договор охватывает разные сферы: экономическую, торговую, энергетическую, научную, технологическую, а также военную.
Предполагается, что новое соглашение будет действовать в течение 20 лет.
Отметим, в прошлом году соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ заключила с КНДР.
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