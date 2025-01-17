Как узнать, предоставил ли предыдущий работодатель скан-копию трудовой книжки в Пенсионный фонд

Что делать, если работник не знает, была ли оцифрована его трудовая книжка.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области рассказало, как узнать, предоставил ли предыдущий работодатель скан-копию трудовой книжки.

В личном кабинете застрахованного на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины работник может дать разрешение новому работодателю на получение выписки из электронной трудовой книжки (пункт меню «Доступ к ЭТК» -> добавить страхователя, заполнив код ЕГРПОУ и название страхователя).

Или работодатель ожидает представления Объединенной зарплатной отчетности, чтобы установить связь между компанией и новым работником.

Работодатель в личном кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины может сформировать выписку из электронной трудовой книжки застрахованного лица (раздел «Коммуникации по ПФУ» -> пункт меню «Запрос на получение электронных документов» -> заполнить форму, указав данные застрахованного лица и тип обращение «Извлечение из ЭТК»). Просмотр сформированного извлечения можно через пункт меню «Обращение».

Другой вариант состоит в том, что работник в личном кабинете застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины может самостоятельно сформировать выписку из электронной трудовой книжки (раздел «Коммуникации из ПФУ» -> пункт меню «Запрос на получение электронных документов» -> заполнить форму , указав свои данные и тип обращения «Извлечение из ЭТК»). Просмотреть, скачать или распечатать сформированное извлечение можно через пункт меню «Мои обращения».

Полученное извлечение работник передает работодателю.

Проанализировав содержание выписки из электронной трудовой книжки застрахованного лица можно сделать вывод, оцифрована ли бумажная трудовая книжка работника.

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