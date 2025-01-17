Як дізнатись, чи надав попередній роботодавець сканкопію трудової книжки до Пенсійного фонду

Що робити, якщо працівник не знає, чи було оцифровано його трудову книжку.

Головне управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області розповіло, як дізнатись, чи надав попередній роботодавець сканкопію трудової книжки.

В особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України працівник може дати дозвіл новому роботодавцю на отримання витягу з електронної трудової книжки (пункт меню «Доступ до ЕТК» -> додати страхувальника, заповнивши код ЄДРПОУ та назву страхувальника).

Або роботодавець очікує на подання Об’єднаної зарплатної звітності, щоб встановити зв’язок між компанією і новим працівником.

Роботодавець в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України може сформувати витяг з електронної трудової книжки застрахованої особи (розділ «Комунікації з ПФУ» -> пункт меню «Запит на отримання електронних документів» -> заповнити форму, вказавши дані застрахованої особи та тип звернення «Витяг з ЕТК»). Переглянути сформований витяг можна через пункт меню «Звернення».

Інший шлях полягає в тому, що працівник в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України може самостійно сформувати витяг з електронної трудової книжки (розділ «Комунікації з ПФУ» -> пункт меню «Запит на отримання електронних документів» -> заповнити форму, вказавши свої дані та тип звернення «Витяг з ЕТК»). Переглянути, завантажити чи роздрукувати сформований витяг можна через пункт меню «Мої звернення».

Отриманий витяг працівник передає роботодавцю.

Проаналізувавши зміст витягу з електронної трудової книжки застрахованої особи можна зробити висновок, чи оцифрована паперова трудова книжка працівника.

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