У Києві судитимуть жінку, яка за 10 тисяч євро «допомагала» призовникам переплисти Дністер на надувному матраці

За 10 тисяч євро військовозобов’язані могли переплисти Дністер на надувному матраці, або ж обрати другий варіант, де їх за 11 тисяч євро повинні були пропустити на пункті контролю «знайомі» жінки.

У Києві судитимуть 48-річну мешканку Волині, яка за 10 тисяч євро «допомагала» призовникам переплисти Дністер на надувному матраці. Про це повідомляє столична поліція.

Вказується, що схему переправлення військовозобов’язаних через кордон викрили у жовтні 2024 року слідчі Святошинського управління поліції спільно з працівниками СБУ.

Слідством встановлено, що зловмисниця підшукувала серед чоловіків призивного віку бажаючих виїхати закордон та пропонувала їм два варіанти своїх послуг на вибір.

За 10 тисяч євро військовозобов’язані могли переплисти Дністер на надувному матраці, або ж обрати другий варіант, де їх за 11 тисяч євро повинні були пропустити на пункті контролю «знайомі» жінки.

«Для здійснення угоди із потенційним «клієнтом» порушниця прибула до одного з торгівельних центрів столиці, де слідчі затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів – 11 тисяч євро», — зазначили правоохоронці.

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України), обвинуваченій загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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