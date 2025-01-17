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На Одещині викрили незаконний видобуток вапняку під виглядом геологічних досліджень

19:07, 17 січня 2025
8 тисяч продукції та спецтехніка – у шахтах на Одещині знайшли нелегальні виробничі потужності.
На Одещині викрили незаконний видобуток вапняку під виглядом геологічних досліджень
Фото: pgo.gov.ua
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В Одеській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка під прикриттям геологічних досліджень здійснювала незаконний видобуток вапняку. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як встановило слідство, директор гірничодобувного підприємства, маючи офіційний дозвіл лише на геологічне вивчення надр, організував масштабний незаконний видобуток черепашнику. Для цього він залучив інженера-технолога та двох шахтарів. Роботи проводилися без необхідних дозвільних документів та з порушенням законодавства.

Добування вапняку здійснювали у підземних лабіринтах, де було облаштовано виробничі потужності. Для маскування діяльності використовували офіційний дозвіл на дослідження Тихівської ділянки, але реальні координати робіт не збігалися із зазначеними у документах. Видобутий матеріал використовували як будівельний і продавали замовникам.

За даними правоохоронців, сума збитків від незаконної діяльності склала майже 1,3 млн грн.

Під час обшуків у шахтах, цехах та помешканнях фігурантів вилучили спецтехніку, понад 8 тисяч одиниць продукції, товарно-транспортні накладні, чорнові записи та електронні носії з доказами злочину.

Усіх чотирьох учасників групи затримали під час продажу чергової партії продукції. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 3 ст. 240 (незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення) та ч. 1 ст. 209 (легалізація злочинного майна) Кримінального кодексу України.

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Одеса офіс генерального прокурора

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