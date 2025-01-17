В Одесской области разоблачили незаконную добычу известняка под видом геологических исследований

8 тысяч продукции и спецтехника – в шахтах в Одесской области нашли нелегальные производственные мощности.

Фото: pgo.gov.ua

В Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая под прикрытием геологических исследований осуществляла незаконную добычу известняка. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как установило следствие, директор горнодобывающего предприятия, имея официальное разрешение только на геологическое изучение недр, организовал масштабную незаконную добычу ракушечника. Для этого он привлек инженера-технолога и двух шахтеров. Работы проводились без необходимых разрешительных документов и с нарушением законодательства.

Добыча известняка осуществляли в подземных лабиринтах, где были обустроены производственные мощности. Для маскировки деятельности использовали официальное разрешение на исследование Тиховского участка, но реальные координаты работ не совпадали с указанными в документах. Добытый материал использовали как строительный и продавали заказчикам.

По данным правоохранителей, сумма ущерба от незаконной деятельности составила почти 1,3 млн грн.

Во время обысков в шахтах, цехах и помещениях фигурантов изъяли спецтехнику, более 8 тысяч единиц продукции, товарно-транспортные накладные, черновые записи и электронные носители с доказательствами преступления.

Всех четырех участников группы задержали во время продажи очередной партии продукции. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 3 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения) и ч. 1 ст. 209 (легализация преступного имущества) Уголовного кодекса Украины.

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