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Военнообязанный, работающий в супермаркете и имеющий бронь, через суд смог отменить свою мобилизацию

17:19, 17 января 2025
Во Львовской области мужчина обратился в суд, чтобы признать свою мобилизацию незаконной и отменить ее.
Военнообязанный, работающий в супермаркете и имеющий бронь, через суд смог отменить свою мобилизацию
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На Львовщине военнообязанный выиграл суд в ТЦК из-за мобилизации, несмотря на бронирование. Решение по делу №380/18346/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

Как указывается в материалах дела, в июле 2024 мужчину мобилизовали, хотя на тот момент у него была отсрочка до конца января 2025 года. Мужчина работал в сети супермаркетов «АТБ» и был забронирован от призыва.

Мужчина обратился в суд, чтобы признать свою мобилизацию незаконной и отменить ее. Представитель ТЦК заявил, что информация от работодателя о бронировании истца не поступала, поэтому оснований не призывать гражданина на военную службу не было.

Суд установил, что согласно приказу Минэкономики военнообязанному мужчине действительно предоставили отсрочку от мобилизации, которая действовала в течение 6 месяцев. Однако спустя всего несколько дней после этого забронированного все равно мобилизовали.

Судья считает, что перед мобилизацией гражданина работники ТЦК должны проверять основания для отсрочки. Кроме того, кроме работодателя, Минобороны в свою очередь должен сообщать ТЦК о бронировании работника.

По мнению суда, неосведомленность ТЦК о наличии у истца права на отсрочку от призыва не опровергает того, что истец не подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. Сам истец не может нести негативные последствия из-за отсутствия коммуникации между предприятием, где он работает, и ТЦК.

Признав противоправным приказ о призыве, в суде его отменили, обязав воинскую часть исключить гражданина из списков личного состава.

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