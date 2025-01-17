На Черниговщине продолжаются поиски пропавшего в водоеме мальчика

7 января на реке Снов под лед провалились 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком.

На Черниговщине спасатели продолжают поиски пропавшего в водоеме мальчика, провалившегося под лед вместе со своим дедушкой. Как отметили в ГСЧС, поиски усложняются из-за сильного течения, глубины и плохой видимости в воде.

7 января на реке Снов под лед провалились 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком. Трагедия произошла на глазах очевидцев, которые услышали крики о помощи, но спасти людей не смогли. Тело мужчины чрезвычайники достали на следующий день.

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