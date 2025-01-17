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Дом учителя в Киеве вошел в список культурного наследия мира, находящихся под угрозой уничтожения

17:11, 17 января 2025
Киевский Дом учителя стал частью глобального списка World Monuments Fund 2025.
Дом учителя в Киеве вошел в список культурного наследия мира, находящихся под угрозой уничтожения
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Киевский городской дом учителя вошел в список 25 объектов культурного наследия мира, которые нуждаются в сохранении. Этот перечень обнародовал Всемирный фонд памятников (World Monuments Fund, WMF) на 2025 год.

Дом учителя стал символом борьбы украинского народа за независимость и суверенитет, но получил значительные повреждения во время ракетной атаки российских войск в октябре 2022 года. В результате обстрела в здании были выбиты двери, окна, а также поврежден купол. С тех пор объект фактически непригоден для использования.

«Символ украинской независимости и суверенитета, разрушенный Дом учителя иллюстрирует тяжелое положение, в котором оказались украинские общины и их наследие в условиях продолжающейся российско-украинской войны. Его включение в Watch 2025 подчеркивает роль культурного наследия в укреплении единства и морального духа во время восстановления общин», - отметили в фонде.

Всемирный фонд памятников уже принял меры для защиты объекта и стабилизации его состояния.

Кроме Дома учителя, в перечень вошли 24 другие памятники со всех континентов, в частности: побережье Суахили в Африке, Старый город Антакья в Турции, церковь Сорбоны во Франции и даже Луна.

World Monuments Watch - программа, которая каждые два года определяет исторические памятники, находящиеся под угрозой из-за климатических изменений, вооруженных конфликтов, туризма или стихийных бедствий.

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Киев культура

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